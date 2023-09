A lagoa secreta que fica em Goiás e é capaz de cozinhar um ovo em 3 minutos

Existe uma certa localidade em Goiás, não tão conhecida pelo grande público, mas que chama a atenção por uma característica bastante peculiar.

Isso porque, em Caldas Novas, município a cerca de 160 km de Goiânia, se encontra a Lagoa do Pirapitinga, local com águas cristalinas e naturalmente aquecidas.

Dessa forma, na região do lago, se encontra um poço, que ganhou a curiosa nomenclatura de “Poço do Ovo”.

Isso porque, conforme o relato dos visitantes, é possível cozinhar um ovo em três minutos, ao colocá-lo sob as águas do local, que chegam a temperaturas de 57º C.

Apesar do peculiar atrativo “gastronômico”, a Lagoa do Pirapitinga, não atrai turistas de todo o Brasil apenas por essa característica única.

Os visitantes podem praticar atividades como caiaque, passeio de pedalinho e stand-up paddle, além de poderem relaxar nas águas termais.

Ao redor do lago, que se encontra dentro do Complexo Lagoa Quente, também existem elementos que resgatam a história e cultura goiana.

Como exemplo, é possível citar o Monumento aos Bandeirantes, posicionado no mesmo lugar, que, em 1722, Bartolomeu Bueno – o filho – descobriu as águas termais de Caldas Novas.