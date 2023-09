Câmeras de segurança flagram mulher sendo assassinada em posto da Avenida São Francisco

Estão circulando nas redes sociais imagens de câmeras de segurança que filmaram o momento em que Rosineide Lucas dos Santos, de 41 anos, foi assassinada em um posto de gasolina na Avenida São Francisco, no Jundiaí, nesta quinta-feira (21).

Conforme o registro do equipamento de segurança, todo o incidente levou 46 segundos, desde o momento em que os envolvidos aparecem em tela, até o primeiro disparo.

Às 16h48:47, é possível ver um homem de cabeça raspada se aproximando da mulher, que se encontra sentada em uma mesinha, do lado de fora da loja de conveniências.

Ele aparenta falar alguma coisa com a vítima, que se levanta, dando indícios de estar irritada com o que foi dito, às 16h48:53.

No mesmo instante, um outro homem, de azul, é mostrado pela primeira vez nas imagens.

Enquanto Rosineide vai para a caminhonete dela, a dupla se desloca para um carro vermelho – ambos estacionados muito próximos, separados apenas por um outro automóvel preto.

Antes de entrar no veículo, os homens aparentam olhar e gesticular em direção à mulher, como se houvesse algum tipo de desentendimento acontecendo. Logo em seguida, eles entram no transporte.

Às 16h49:14, a vítima aciona a caminhonete e sai de ré da vaga onde estava estacionada, ainda dentro do posto.

Entretanto, na hora de virar o automóvel para sair do estabelecimento, ela bate contra a traseira do carro da dupla, às 16h49:23.

01 segundo depois, os três envolvidos descem dos veículos e começam a gesticular uns para os outros, em uma aparente discussão.

16h49:29. Rosineide vai na direção do homem de camiseta azul, que efetua o primeiro disparo, quatro segundos depois.

As imagens ainda dão indícios de que foram feitos mais tiros contra a vítima, enquanto ela já estava caída no chão.

O autor dos disparos sai correndo na direção oposta ao crime, sumindo das imagens às 16h49:40. O homem de cabeça raspada também sai do alcance das câmeras logo depois, indo para o mesmo lado do suspeito.

Testemunhas que estavam no local apontaram que o homem teria fugido em uma caminhonete Hilux branca, em seguida. No entanto, não é possível confirmar isso, com o que foi mostrado nas imagens.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado no local e confirmou a morte de Rosineide.

A Polícia Civil (PC) ficará responsável pela apuração do caso.