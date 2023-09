Conselho de jovem sobre casamento abre polêmica e cristãos de Anápolis rebatem: “vai orar”

Após a publicação da matéria “Jovem de Anápolis quebra o tabu e viraliza com dicas para casais que curtem sexo a três“, nesta quarta-feira (21), uma discussão polêmica se iniciou entre os diferentes grupos religiosos da cidade.

Isso porque a postagem traz a blogueira Erica Moutinho, natural do município, orientando os parceiros e parceiras que querem “apimentar” o relacionamento incluindo mais uma pessoa na vida sexual delas.

Entretanto, depois que o texto foi ao ar no Instagram, muitos usuários se revoltaram com o teor do conteúdo veiculado.

Nos comentários do vídeo – publicado originalmente por Erica e repercutido pelo Portal 6 – alguns internautas manifestaram indignação.

“Nossa humanidade está tão decadente só descendo ladeira abaixo”, disse uma pessoa.

Já um outro perfil afirmou: “Filha [se referindo à blogueira], ensina o povo a orar, rezar, sei lá. Mas baixaria não né, já tem demais para o meu gosto”.

Também houve muitos comentários no sentido de “ir para a igreja ou ensinar o evangelho ninguém quer”. Porém, aqueles que defendiam a jovem também se manifestaram.

“Ela está certa, está curtindo a vida e sem fazer mal pra ninguém. Seria ótimo se cada um cuidasse da sua. Gente feliz não incomoda”, argumentou um usuário.

Já uma outra pessoa refutou o argumento dos religiosos que se revoltaram com o conteúdo. “Uai gente, então vai ler a bíblia, está fazendo o quê aqui, fuçando a vida dos outros? É pecado também, não é”?