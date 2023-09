Por dentro do carro de R$ 13 milhões que chegou para Gusttavo Lima em Goiânia

A coleção de carros de luxo do cantor sertanejo Gusttavo Lima aumentou um pouco mais nesta semana. Isso porque o artista adquiriu um outro ‘possante’ que, diga-se de passagem, surpreendeu os internautas pelo valor milionário e atributos de luxo.

A novidade foi compartilhada no Instagram do sócio da concessionária Avantgarde Motors, em Belo Horizonte (MG), Fernando Duran, na terça-feira (19), que afirmou que levou um Rolls Royce até Goiânia, a pedido do ‘embaixador’.

Embora o preço do veículo varie de R$ 4 até R$ 7 milhões, o valor desembolsado por Gusttavo no novo automóvel superou a média e custou, ao todo, R$ 13 milhões.

Mas a quantia cobrada tem justificativa, uma vez que o carro passou por algumas personalizações para agradar o sertanejo.

Para se ter uma ideia, o automóvel do artista é composto por uma carroceria e para-lamas alargados, que criam um espaço para as rodas forjadas no modelo SP2 de 24.

Além disso, o carro, que é feito em módulo de rebaixamento, ainda é carregado com um motor V12 Biturbo, que possui uma potência elevada de aceleração em 685cv.

De acordo com a concessionária, o motor é capaz de diminuir tempo de 0 a 100km/h para apenas 4.9 segundos. Além disso, o carro oferece ainda sistemas de escape que podem ser escolhidos com gerenciamento eletrônico de som.

Vale destacar que, ao todo, no Brasil, existem apenas 11 unidades do Rolls Royce Cullinan em circulação.