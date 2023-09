Prefeitura de Anápolis diz que vai liberar Avenida Independência no próximo mês

A Prefeitura de Anápolis anunciou que a Avenida Independência deve ser liberada já em outubro, após seis meses de obras.

De acordo com o Administração Municipal, a expectativa é de que seja feita a liberação de uma das vias, ainda no início do mês.

Segundo as estimativas, todas as construções na via pública devem ser finalizadas até o dia 30 de novembro.

Conforme a Secretaria de Obras, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, no momento estão sendo realizados os serviços de galerias pluviais e o reaterro da pista de rolamento.

Estariam pendentes apenas a execução da pavimentação, calçadas e guarda-corpo.

Ainda de acordo com a pasta, estão sendo construídos cerca de 3,5 km de galerias pluviais, visando evitar que a água acumule e escorra pela avenida, gerando um processo erosivo.