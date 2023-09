Anapolinos ainda estão sem acreditar no pé de maconha que cresceu na rua mais badalada da cidade

Após “quebrar a internet” em Anápolis, a descoberta de um pé de maconha na Avenida São Francisco, no Jundiaí, ainda está gerando incredulidade entre os moradores.

Postado no Instagram do Portal 6 nesta quinta-feira (21), o vídeo mostrando a muda da planta já acumula mais de 160 mil visualizações na plataforma.

Nos comentários, os usuários tiveram as mais variadas reações com a situação. Houve quem se indignasse: “Isso está virando febre de coisas erradas. Cadê o prefeito? A cidade parece estar sem lei”.

Já outros ironizaram a situação, com frases como “vamos plantar essa ideia” ou “vamos continuar com este projeto em prol da natureza”.

Na rede social X, antigo Twitter, os internautas também brincaram com a situação. “Estou fazendo uma ciência em Anápolis”, disse um deles.

Outra pessoa fez questão de dar apontar: “Não acredito q nasceu um pé de maconha no meio da São Francisco hahdshhdchhshshh [o que seria uma forma de onomatopeia de risada]”.

No final das contas, a repercussão das imagens fez com que a Polícia Militar (PM) removesse o pé de maconha do local, para a tristeza de alguns internautas. “Deu nem tempo de passar lá para conferir”, lamentou um deles.