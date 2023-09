Hospital de Goiânia abre seleção com 26 vagas e salários de até R$ 4,7 mil

O Hospital de Urgências de Goiás Dr. Valdemiro Cruz (HUGO), em Goiânia, está com um processo seletivo aberto para a contratação de preceptores e tutores.

Ao todo, são 26 vagas disponíveis para diversas áreas, que fazem parte do Programa de Residência Multiprofissional em Urgência.

Do total, 24 são para início imediato em enfermagem, psicologia, farmácia, fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição e serviço social. Outras duas são para os cargos de tutores.

Os interessados em pleitear uma das oportunidades devem efetuar a inscrição por meio do site do HUGO, até às 14h do dia 25.

O processo terá, ao todo, quatro etapas, sendo estas: pré-classificação curricular; análise curricular; prova de conhecimentos gerais e específicos, a ser realizada no dia 02 de outubro; e entrevista com avaliação psico-laboral.

A remuneração varia de R$ 3.353,04 a R$ 4.723,04 acrescida do adicional de insalubridade de 20% do piso de cada categoria, além do adicional de assiduidade, quando previsto na convenção. A carga horária é de 30h semanais.

Mais informações estão disponíveis no edital.