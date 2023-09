Rajado e Raposão: cãozinhos comunitários desaparecem e moradores se mobilizam para achá-los

Dois cães comunitários desapareceram no início desta semana na Vila Jaiara, em Anápolis, e moradores suspeitam que eles podem ter sido abandonados ou até mortos.

Ao Portal 6, a proprietária da Rede Pop Pet Center, Liliane Costa e Silva, afirmou que Raposão é uma presença conhecida na região há 12 anos.

“Ele era de um rapaz e ficava dentro da loja dele. Um dia, ele foi atropelado e não quis mais ficar lá, então o antigo dono do posto o acolheu”.

Há aproximadamente um ano e meio, Rajado fez amizade com o cãozinho e foi incluído nos cuidados da comunidade.

Na mesma época, a gestão do posto mudou. “Como o novo dono não gostava do Raposão, ele ficou desanimado. Quando passa alguém, ambos latem, mas ninguém bate. O pessoal frentista, uma gerente e uma auxiliar batem nele demais”.

A notícia do tratamento logo se espalhou, segundo Liliane, que afirmou ter sido procurada por uma cliente que presenciou os maus tratos.

“Então, fui até o posto e falei que iríamos procurar um lar para eles”. Porém, na terça-feira (19), a cuidadora não encontrou os cães.

“A gerente falou que o dono não gosta de cachorros e deram eles para um homem. Pedi o telefone para que eu pudesse acompanhar, fornecer a ração, mas o cara nunca atendeu”.

Os maus tratos seguidos pelo desaparecimento resultaram nas suspeitas dos moradores de que os cachorros tenham sido vítimas de abandono ou até mortos. “Soltaram ou mataram eles”, disse Liliane.

Diante disso, a cuidadora adiantou à reportagem que irá buscar oficializar a denúncia em uma delegacia na próxima segunda-feira (25).

“Como ela doa uma coisa que nem é dela? É da comunidade. Estamos indignados aqui. Eles são amados por todo mundo. Muitas pessoas contribuem para os cuidados”, ressaltou.

Tanto Raposão quanto Rajado tem sido cuidado pelas pessoas do bairro e, nos últimos três anos, Liliane investiu em castração, medicamentos, banhos quinzenais e ração especial para idosos, no caso do primeiro cão.