Motorista de aplicativo recebe R$ 800 por corrida e toma a atitude correta

Um motorista de aplicativo surpreendeu a internet brasileira, após a atitude que tomou depois de receber R$ 800 por uma corrida.

Conforme o portal ND+, o caso aconteceu em Itajaí (SC). Um passageiro tinha acionado o condutor para uma viagem curta, dentro do município.

Como forma de pagamento, o homem optou pela modalidade Pix. Ao fim da corrida, o pagamento total deu apenas R$ 8,10.

Entretanto, o passageiro se confundiu e acabou digitando alguns dígitos a mais, enviando mais de R$ 800 para o motorista.

Desesperado, o homem tentou acionar a empresa operadora do aplicativo, sem sucesso. Foi quando ele abordou uma viatura da Guarda Municipal de Itajaí (GMI), que estava ali por perto.

Com as informações do veículo, os agentes conseguiram localizar o veículo e encontrar o motorista. Após dialogar com a guarnição, o condutor concordou em devolver o valor excedente para o passageiro.