Minutos antes de engavetamento, caminhoneiro fez grave alerta sobre sinalização na BR-414

Pouco antes do engavetamento entre carros e caminhões que deixou vários mortos e feridos na altura do km 419 na BR-414, entre Anápolis e Planalmira, um motorista que passava pela rodovia gravou um vídeo alertando sobre o local de sinalização do trecho.

Em uma gravação obtida pelo Portal 6, o condutor aparece reclamando sobre a posição de um “Pare e Siga” colocado na via.

Ele ainda afirma que caso um flexível ou um caminhão perdesse o freio, as chances de algo grave, inclusive com vítimas fatais, poderiam ser grandes.

“Tinham que no mínimo parar o trânsito lá em cima porque você parar o trânsito aqui embaixo, num lugar desse aqui, é um risco muito grande de um acidente às vezes até com vítima fatal, porque aqui o trânsito de caminhão é muito grande”, afirma.

Ainda na gravação, o motorista mostra o condutor de um caminhão parado em um acostamento do trecho por conta de obras na via.

“Com certeza já é devido a esse pare e siga aqui”, diz ele apontando para o veículo que estava estacionado.

Ao Portal 6, a Ecovias do Araguaia – concessionária responsável pelo trecho – afirmou que a sinalização do local está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores e que, no momento, está atendendo as vítimas.

Leia a nota completa:

A Ecovias do Araguaia informa que a sinalização no trecho, tanto horizontal, quanto vertical, está em conformidade com os parâmetros estabelecidos pelos órgãos reguladores.

Neste momento, as equipes da concessionária atuam, com todos os esforços, no pronto atendimento às vítimas.