Vídeo mostra cenário do acidente que envolveu 18 veículos e deixou três mortos na BR-414

São impressionantes as imagens, divulgadas pelo Corpo de Bombeiros, que mostram a dimensão do estrago causado pelo acidente na BR-414, sentido Anápolis – Planalmira, na manhã desta segunda-feira (25).

No vídeo, é possível ver os diversos veículos envolvidos na tragédia, alguns completamente avariados, com os militares já à postos no local.

O cenário de total destruição foi causado por um caminhão desgovernado, que acabou colidindo contra diversos outros veículos de passeio, deixando vários feridos. Até o momento, há a confirmação de três óbitos.

Ao todo, nove vítimas do acidente foram encaminhadas para o Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (HEANA), sendo que uma delas faleceu.

Em tempo

Na hora do acidente, a via funcionava no esquema “Pare e Siga”, com os carros aguardando, em fila, o momento de continuar a viagem.

Foi então que o veículo de grande porte, que vinha descendo a rodovia, não conseguir parar a tempo após perder o freio e colidir violentamente contra os outros automóveis.

O trecho ao longo do km 419 da rodovia segue interditado, sem previsão de liberação.