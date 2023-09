Elevar a autoestima é uma das coisas que as pessoas mais buscam hoje em dia.

Afinal, contrariando regularidades que perpetuaram por décadas, atualmente estamos atrás de padrões de beleza mais reais e naturais.

Por isso, cada vez mais estamos querendo nos olhar no espelho e amar aquilo que vemos. Bom, mas muito além do que mudanças no visual, essa autoestima elevada nasce de dentro para fora.

6 cuidados simples que são capazes de elevar a autoestima sem você perceber:

1. Fala como se sente

Começando nossa lista, pode parecer besteira, mas ser justo consigo mesmo e com o que sente é uma forma de se amar e elevar a autoestima.

Não hesite em se posicionar e dizer como se sente, seja positiva ou negativamente. Ignorar seus sentimentos é uma forma de invalidar aquilo que se sente.

2. Priorizar suas vontades

E por falar em prioridades, colocar em primeiro lugar seus gostos e vontades também é mais uma forma genuína de elevar sua autoestima.

Nesse caso aqui, você deixa claro sobre o que gosta ou não, e não se deixa levar para se encaixar em outros mundos.

3. Preparar uma comida especial para si

Cozinhar com amor e dedicar um tempinho do dia para você mesmo pode ser uma aposta assertiva para elevar a autoestima.

Durante esse momento, deixamos nosso cuidado falar mais alto e nos dedicamos para preparar algo especial para nós mesmos, sem pensar nos outros.

4. Se arrumar sem pretensões

Uma excelente dica para alimentar seu amor próprio é se arrumar sem pensar nos outros, sem querer impressionar ninguém ou chamar atenção. Se arrume pensando em si! Fique bonito para si!

Vista sua melhor roupa em uma segunda-feira, vá ao salão de beleza sem algum evento aparente, compre roupas novas. Se impressione, chame a sua atenção!

5. Testar um visual novo

Um novo corte de cabelo, uma jaqueta nova, um sapato diferente, podem não parecer, mas favorecem (e muito) uma autoestima elevada.

Quando mudamos o visual, automaticamente nos achamos mais bonitos e prontos para dominar o mundo.

6. Se centraliza em sua vida

Por fim, é a hora de se colocar em um pedestal e tirar toda ou qualquer pessoa do centro da sua vida.

Jamais esqueça que seus desejos e vontades são prioridades máximas em sua vida! É hora de deixar de pensar um pouco nos outros e fazer apenas aquilo que te agrada. Isso é a tática perfeita para deixar a sua autoestima lá no topo.

