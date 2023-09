Ganhadora da loteria surpreende ao revelar motivo para não querer gastar o dinheiro com viagem

Uma senhora de 81 anos se tornou milionária ao ganhar na loteria semanal do código postal do povo e viralizou na internet ao revelar como gastaria o dinheiro.

Thelma Lewis embolsou £ 330.000 (cerca de mais de 2 milhões de reais) na Loteria do Código Postal do Povo e contou ao The Sun que não viajaria para gastar a grana porque não tinha um homem sequer em sua vida para acompanhá-la.

Em acordo feito entre ela com suas filhas e uma cunhada, juntas decidiram dividir o prêmio e curtirem muito a nova fase.

Thelma compartilhará a grana que embolsou com a filha Kay English, 55, sua irmã mais velha Helen Williams, 57, e a cunhada de Kay, Ann Hughes, 71 – cada uma arrecadando £ 83.333 (cerca de mais de R$ 500 mil reais).

“Dissemos que se alguém tivesse uma pequena vitória, simplesmente a manteria. Mas se fosse uma grande vitória, dividiríamos entre nós quatro. Isso é um choque, mas trouxe a luz do sol para nossas vidas.”, contou ela ao portal TheSun.

Indignada por não ter um parceiro para torrar com ela tudo que ganhou, a senhora tomou a decisão de cuidar da família e manter distância de locais paradisíacos ou com muito luxo.

“Posso gostar de férias, mas não tenho um homem para ir comigo e não quero ir sozinha. Quero ajudar os netos e os bisnetos.” contou Thelma.