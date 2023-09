Servidor da Comurg é preso suspeito de assediar e importunar sexualmente colegas de serviço

Um servidor da Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg) foi preso pela Polícia Civil (PC), na terça-feira (26), suspeito de praticar assédio e importunação sexual contra colegas de serviço.

De acordo com a PC, três inquéritos policiais foram instaurados em desfavor do investigado, nos quais três vítimas noticiaram os crimes.

Embora o nome não tenha sido divulgado pelas autoridades, o Portal 6 noticiou situação semelhante denunciada por uma funcionária do órgão em julho deste ano.

Na ocasião, a servidora acusou o chefe da divisão da Comurg, após ser assediada com tapas nas nádegas, pedidos para mostrar os seios e outras práticas.

Em um dos casos, a mulher afirmou que o suspeito teria fechado a porta de uma sala e mostrado o órgão genital, pedindo para que ela fizesse sexo oral nele. A situação teria ocorrido ao menos quatro vezes.

Por não ceder às investidas, a servidora passou a ser vítima de maus-tratos do homem, que começou a diminui-la na frente de outros servidores, afirmando que ela seria “menos eficiente no trabalho” e “mais feia” que as demais funcionárias.

Ela também alegou ter formalizado uma denúncia sobre a situação para a Corregedoria do órgão, mas que nenhuma mudança foi feita.

Segundo a vítima, outras mulheres já haviam passado pela mesmo caso com o chefe e a solução encontrada foi a transferência do posto de trabalho.