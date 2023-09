Síndico de prédio em Goiânia será investigado após fazer proposta indecente para terceirizado: ‘é grande, hein’

A Polícia Civil (PC) em Goiânia está investigando o síndico de um prédio do Centro da capital, sob a suspeita de ter se aproveitado sexualmente de um prestador de serviços terceirizado, enquanto ele trabalhava.

O caso teria acontecido no último domingo (24), mas só veio a tona nesta quinta-feira (28).

O trabalhador, de 56 anos, foi chamado para resolver um problema mecânico no portão da garagem do edifício. Assim, ele se encontrou com o administrador do local, que o levou até o aparelho defeituoso.

Tudo ocorria com normalidade. Para realizar o serviço, o funcionário precisou subir em um carrinho de compras que ali estava, enquanto o síndico segurava o objeto.

No entanto, em determinado momento, se aproveitando da distração do prestador de serviços, o homem teria começado a pegar nas partes íntimas do trabalhador.

Surpreendido, o funcionário se afastou do síndico, mas ele teria insistido nas tentativas sexuais, propondo realizar sexo oral no contratado.

Apesar dos avanços, o prestador de serviços continuou negando as investidas, que persistiram, com comentários como ‘é grande, hein’, sobre o órgão dele.

O trabalhador afirmou que ficou desconfortável durante todo o reparo e que tentou terminar o quanto antes para ir embora do local e procurar uma delegacia.

Caberá agora à PC dar continuidade às investigações do ocorrido.