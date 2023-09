Após onda de calor intensa, Goiás entra em alerta para tempestades fortes e perigosas

Após uma onda de calor intensa que proporcionou novos recordes de temperaturas, Goiás está previsto para ter uma primavera repleta de tempestades intensas, rápidas e até perigosas. A estação se iniciou no dia 23 de setembro e se estende até 22 de dezembro.

Embora as chuvas já tenham começado, pontualmente, em diversas cidades do estado, a expectativa para os próximos três meses é de que Goiás seja atingido por precipitações curtas e intensas, apontou a coordenadora do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Elizabete Alves.

“Podemos esperar chuvas que duram uma hora, em média, e que acumulem cerca de 30 mm”, afirmou. Com rajadas de vento e até raios, as tempestades serão mais intensas por causa do período de calor que precedeu, resultado do El Niño, entre outros fatores.

Caracterizado pelo aquecimento acima do normal das águas do Oceano Pacífico Equatorial, o fenômeno impacta o clima ao ponto de inverter os ventos, atrasar as chuvas e elevar as temperaturas. Em Goiânia, por exemplo, os termômetros chegaram a 39,3º C na última segunda-feira (25).

Assim, o espaço onde antes estava uma massa de ar seco, agora é ocupado pela umidade, o que causa instabilidade. O alerta é para a região Sul e Sudoeste, por conta do contraste das massas, destacou a coordenadora.

Porém, a previsão para próximos três meses é de que todo o estado seja afetado, com temperaturas elevadas e pancadas de chuva no mesmo dia. “Quanto mais quente, mais favorável para tempestades”.

“Observamos que as precipitações serão intensas, mas o volume geral será abaixo da média, principalmente nas regiões Centro e Norte”, concluiu Elizabete.