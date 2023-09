Moradores de Anápolis devem se preparar para tempestade e queda de granizo até domingo (1º)

A Defesa Civil em Anápolis emitiu um alerta para o município, prevendo situações de risco para os moradores da cidade.

Conforme a notificação, a região pode sofrer com chuvas intensas e queda de granizo. Além disso, existe a possibilidade de raios e vendavais.

Essa situação deve se estender até às 10h deste domingo (1º) e a corporação recomendou aos anapolinos que não se exponham às intempéries climáticas.

Essa previsão vai ao encontro do último boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas do Estado de Goiás (Cimehgo) para este final de semana.

Conforme a publicação, podem acontecer pancadas de chuvas isoladas, devido combinação calor e umidade, o que gera um cenário de muita instabilidade climática.

O Cimehgo também fez um alerta para este sábado (30), “com risco potencial para chuvas, que podem ser localmente fortes ‘formato de tempestades’, com rajadas de vento, raios e eventualmente granizo”.

Por fim, Anápolis deve enfrentar uma variação térmica entre 23º C e 34º C, com variações entre tempo nublado e ensolarado.

A umidade relativa do ar também pode oscilar entre 30% e 75% no município.