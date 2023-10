Ao tentar abrir porteira, homem morre após ser atropelado pelo próprio carro

Um homem, de 59 anos, faleceu após ser atropelado pelo próprio carro na região Mondongo, em Pirenópolis. A fatalidade aconteceu no domingo (1º).

O acidente ocorreu após a vítima, que estava na companhia do irmão, de 47 anos, estacionar o carro – um Fiat Pálio prata – em frente a uma porteira de madeira.

Ao descer do veículo para abrir a porta o automóvel acabou descendo e atropelando o homem, que ficou preso embaixo do veículo. Ele não resistiu aos ferimentos e faleceu no local.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, compareceu no endereço e atestou o óbito da vítima. A Polícia Militar (PM) também esteve no ambiente.

O Instituto Médico Legal (IML) fez o recolhimento do corpo e o veículo foi entregue ao irmão da vítima.