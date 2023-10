“Muito sonhadora e guerreira”, diz irmã da dentista de Anápolis que morreu após cair de cavalo

A anapolina que faleceu após cair de um cavalo em Brasília, neste domingo (01), deixa saudades entre amigos e familiares. Conhecida por ser cuidadosa com todos, Lídia Pires Ferreira, de 32 anos, ainda possuía uma bela voz e uma fé inabalável.

Ao Portal 6, a irmã da vítima, Raquel Rocha Ferreira, de 37 anos, compartilhou como a dentista era amada. “Cheia de amigos, era extrovertida até demais, sempre fazendo graça e alegrando as pessoas.”

Nascida em Anápolis, Lídia se mudou para Brasília (DF) em 2020 ao se casar. De acordo com a irmã, ela sonhava alto e corria atrás de conquistar as metas para proporcionar mais conforto à família, apesar das dificuldades.

“Muito sonhadora e guerreira. Ela já se arriscou muito correndo atrás dos seus sonhos na intenção de dar uma vida melhor para a família”, apontou.

Já naturalmente altruísta, Lídia passou a se preocupar ainda mais com as pessoas ao redor após a morte da mãe, há apenas cinco meses. Raquel conta que era comum receber ligações da dentista, apenas querendo saber como os entes queridos estavam.

Relembre

Lídia faleceu neste domingo (01) após sofrer uma queda enquanto andava de cavalo. Na ocasião, ela estava montando no animal quando puxou as rédeas de maneira que ele caísse sobre ela.

De acordo com a Polícia Civil do DF, a dentista faleceu no local. Segundo familiares, Lídia praticava hipismo há cerca de um ano e meio.