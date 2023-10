É emocionante a mensagem da mãe que procura emprego onde o filho autista seja aceito

Em meio à vida urbana de Goiânia, na correria e entrelaço dos carros, um registro de uma mãe buscando melhores condições para o filho tocou o coração dos internautas.

Isso porque na Avenida T9, uma das principais da capital, a mulher não pedia dinheiro, esmola, nem sequer vendia algum item. Tudo o que ela pedia, na verdade, era por um emprego onde pudesse ir acompanhada do garoto.

“Meu filho é autista e preciso de um trabalho que eu possa levar ele, preciso da sua ajuda”, escreveu em uma placa, que estampou acima da cabeça pelas calçadas, enquanto acompanhada pelo pequeno.

Na mensagem, ainda estava a chave pix (62 99182-1002), para quem não dispusesse de uma oportunidade de trabalho, mas ainda quisesse ajudar.

Apesar da situação extremamente infeliz, o registro da situação feito por um usuário do X – o antigo Twitter – viralizou na rede social, alcançando mais de 25 mil pessoas.

Uma dessas internautas compartilhou o registro da conversa com a mulher no WhatsApp, onde se identificou como gerente da Secretaria da Retomada – organização governamental que, entre outras funções, busca fomentar o empreendedorismo e as oportunidades de emprego.

“Gostaria de te ajudar a entrar no mercado de trabalho. Fico aguardando seu retorno”, declarou a moça.