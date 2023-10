Últimos dias para inscrição de concurso público em Goiás com 150 vagas e salários de até R$ 5,4 mil

Para admissão de novos servidores nos cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior, a Prefeitura de Cidade Ocidental, localizada no Entorno do Distrito Federal, está com as inscrições do concurso público com prazo findando. Para os interessados, a data limite é o próximo dia 06.

São 150 vagas para início imediato, mais formação para cadastro de reserva. Os salários variam de R$ R$ 1.341,63 e R$ 5.417,58 – a depender do cargo. Já o valor das inscrições são de R$ 80 a R$ 140. Para tal, clique aqui.

O concurso visa preencher os cargos de Agente Administrativo, Assistente Social, Auxiliar de Serviços Gerais, Auxiliar em Saúde Bucal, Bibliotecário, Biólogo, Condutor de Ambulância, Eletricista de Baixa Tensão, Enfermeiro, Engenheiro Agrônomo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Psicólogo, Técnico em Contabilidade, Técnico em Enfermagem e Tratorista.

Além de Fiscal de Obras e Edificações, Fiscal de Posturas, Fiscal de Transporte Público e Trânsito, Fiscal de Tributos, Fiscal de Vigilância Ambiental, Fiscal de Vigilância Sanitária, Fonoaudiólogo, Médico, Merendeiro, Monitor de Transporte Escolar, Motorista de Veículo Leve, Motorista de Veículos Pesados, Nutricionista, Operador de Máquinas.

Para a área de educação ainda há vagas para Professor Nível III – AEE, Professor de Artes, Professor de Ciências, Professor de Educação Física, Professor de Espanhol Conversação, Professor de Geografia, Professor de História, Professor de Inglês, Professor de Inglês Conversação, Professor de Libras, Professor de Matemática, Professor Pedagogia, Professor de Português.

Das vagas abertas, 8 serão destinadas aos candidatos portadores de deficiência e 30 ficam para os candidatos afrodescendentes.