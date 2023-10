Placas chamam atenção de quem passa na porta de terreno baldio: “vou dar porrada na orelha”

Um dono de terreno viralizou na internet depois de espalhar placas deixando aviso para pedestres e motoristas que acabou bombando nas redes sociais.

Cansado de tanta falta de respeito por parte de algumas pessoas, o proprietário de um terreno na cidade de Tatuí, interior de São Paulo, colocou placas com mensagens um tanto quanto inusitadas.

O vídeo foi feito em uma rua sem saída e com pouco movimento. Muitas pessoas aproveitavam a geografia da curva para jogar entulho e também dar uma namoradinha, durante o período da noite, principalmente.

No decorrer do local, quadros com mensagens inusitadas e bastante criativas aparecem e com as seguintes frases:

1 – “Proibido namorar neste local. Sujeito chamar a polícia!”

2 – “É proibido jogar cachorro morto, outro tipo de carniça e restos de animais. Eu estou passando por aqui todo o dia, se eu te pegar jogando, vou fazer comer.”

3 – “Proibido jogar lixo e entulho! Se eu pegar, vou dar uma porrada na orelha.”

4 – “Proibido jogar gato, cachorro e outros. Você está sendo filmado!”

O vídeo original já foi visto por mais de 3 milhões de pessoas. A repercussão foi tão estrondosa que a cidade de Tatuí acabou virando ponto turístico entre moradores e visitantes.

Em entrevista ao portal R7, o autor das placas, de nome Expedito, conta que decidiu colocar as mensagens por conta do excesso de lixo e tentativa de tornar a rua sem saída um ponto de encontro para casais e até mesmo para usuários de drogas.

A intenção, de acordo com depoimento dele, é tentar afastar pessoas com más intenções para fora do local onde ele e os vizinhos habitam.

Confira o vídeo completo da história: