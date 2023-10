Crianças de Goiânia que fizerem melhores danças de TikTok poderão ganhar prêmios

Em comemoração ao Dia das Crianças, comemorado no dia 12 de outubro, os pequenos de Goiânia que apresentarem as melhores ‘dancinhas de TikTok’ poderão ganhar prêmios.

A ação é decorrente de um concurso da plataforma que acontecerá na praça de alimentação do Portal Sul Shopping, localizado na GO-040, no Setor Andréia, no sábado (07), das 16h às 19h.

Durante a data, o local contará com um palco destinado às coreografias. Aqueles que se destacarem poderão ganhar brinquedos e prêmios em voucher no valor de R$ 150 na loja Poli Kids.

Para participar, os responsáveis devem fazer a inscrição do menor por meio do link presente na bio do Instagram do estabelecimento. Não é cobrado taxa.

O concurso é destinado para crianças de 04 a 12 anos, sendo possível também competir em duplas.

Além dos agrados, os participantes também terão acesso a algodão doce, apresentação do grupo Cia Art & Riso, além da participação de um personagem secreto do Tik Tok.