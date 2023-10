Entregador de delivery que morreu no Centro de Anápolis tinha 20 anos

Um jovem, de apenas 20 anos, acabou morrendo na noite desta quinta-feira (05), em Anápolis, após a moto que ele pilotava se chocar contra um caminhão.

O caso ocorreu por volta das 19h, na Rua Quintino Bocaiuva, no setor Central do município.

Rogério Wandrell Sousa Maia era um motociclista que trabalhava com delivery e estava a caminho de realizar uma entrega quando colidiu contra o veículo pesado.

Conforme o repórter Jonathan Cavalcante, da Rádio São Francisco, testemunhas apontaram que o jovem teria desrespeitado um sinal de PARE antes do acidente.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado para os primeiros socorros. No entanto, os médicos puderam apenas confirmar o óbito do motociclista no local.

O condutor do caminhão também teria permanecido nos arredores do acidente durante todo o tempo.

Cabe agora à Polícia Civil (PC) dar continuidade às investigações do ocorrido.