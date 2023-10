Festa em Anápolis promete dar prêmio para a mulher que for com a roupa mais curta

No cenário de festas noturnas, é comum que a organização dos eventos adote estratégias para atrair o público feminino, seja oferecendo ingressos mais baratos, bebidas de cortesia ou outros mimos.

Porém, além desses artifícios, uma festa em Anápolis está dando o que falar por um plano um pouco mais “ousado”.

Isso porque, de acordo com um flyer de divulgação, haverá uma competição entre as a mulheres presentes, e aquela que for com o short mais curto ganhará um combo de vodka com energético.

A festa, intitulada “P#taria dos Fluxos”, não esconde os esforços para atrair este público, pois além da competição, a entrada para o sexo feminino será gratuita até 01h.

Em adição ao “bilhete gratuito”, a organização também prometer open de tequila, bananinha e vodkas saborizadas para as mulheres, até 00h.

O evento ocorre nesta sexta-feira (06), no Território Lounge, localizado na Av. Universitária n° 207, a partir das 22h, e contará com a presença dos DJ’s Menor Jr, Trmello e Tsilva, além de outros convidados.

Já para os homens, a entrada está no valor de R$ 20 até às 23h30, quando irá ocorrer a virada de lote.