Placa chama atenção de quem passa por supermercado em Goiânia

Uma placa de supermercado vem chamando a atenção em Goiânia, por um certo “jogo de palavras malicioso” no letreiro.

A imagem, que foi compartilhada pela página handpaintedbrazil no X (antigo Twitter), foi feita pelo usuário @caipirafuturista no Instagram.

A princípio, não aparenta ser algo extraordinário. Seria apenas uma oferta de beterraba pelo preço de R$ 1,87 pelo quilo (kg).

No entanto, na hora de escrever o nome do legume, o funcionário separou as sílabas da palavra como “beter” e “raba”, o que ativou o pensamento malicioso nos clientes.

Isso porque, em inglês, better significa “melhor” e os engraçadinhos das redes sociais já fizeram uma associação sexual, falando que seria uma “melhor raba”.

No X, um usuário chegou a comentar “alguém me fala o nome do mercado, para eu ir lá comprar, por favor”.