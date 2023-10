Goiano diz à polícia os motivos que levaram ele a matar o irmão gêmeo com facadas no coração

Um homem, de 34 anos, foi preso por uma equipe de Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (ROTAM) de Valparaíso de Goiás, no Entorno do Distrito Federal (DF), suspeito de ter matado o irmão gêmeo com facadas no coração.

O caso ocorreu na noite desta sexta-feira (06), mas só veio à tona neste sábado (07).

Depois de ter sido encontrado pelos militares, o suspeito confessou a autoria do crime e contou a versão dele sobre o ocorrido, afirmando que tinha um relacionamento complicado com a vítima.

Na data do crime, os envolvidos estavam capinando um lote na região do Jardim Céu Azul 3º etapa.

Enquanto trabalhavam, os irmãos consumiram bebidas alcoólicas e ficaram com os ânimos exaltados. Assim, os gêmeos tiveram um desentendimento e começaram a discutir.

O autor confesso afirmou que a vítima tinha puxado uma faca em direção a ele primeiro, o que o obrigou a puxar uma outra também, em autodefesa.

O proprietário do loteamento, que estava no local, interveio na primeira vez, afastando os envolvidos. No entanto, o irmão vitimado teria continuado a fazer provocações ao gêmeo.

Dessa forma, o suspeito teria tomado a faca da mão da vítima e deu uma facada na altura da barriga, o que gerou um forte sangramento.

O homem disse que tentou estancar o ferimento no irmão e chegou a pedir ajuda para o dono do lote. Na sequência, ele fugiu do local, jogando as facas fora no caminho.