UEG abre inscrições para mais de 3 mil vagas em 31 cursos de graduação

A Universidade Estadual de Goiás (UEG) divulgou nesta sexta-feira (06) o edital de abertura para quem deseja cursar o ensino superior no primeiro semestre de 2024. Ao todo, são 3.710 vagas para 31 cursos.

O processo seletivo inclui vagas para cursos de graduação como administração, agronomia, ciências contábeis, direito, letras, psicologia, entre outros.

As inscrições são feitas exclusivamente pelo site da instituição até o dia 06 de novembro. Para participar, é necessário indicar no formulário qual curso deseja fazer, assim como a segunda opção, além da cidade e turno.

A taxa de inscrição é de R$ 50. No entanto, são isentos os titulares ou dependentes no Cadastro Único (CadÚnico), assim como doadores de sangue, medula óssea e leite materno. Vale ressaltar que a isenção deve ser solicitada até o dia 13 de outubro.

Desse modo, as provas serão realizadas no dia 03 de dezembro nas respectivas cidades selecionadas no momento da inscrição. Já o resultado final será divulgado em 25 de janeiro de 2024.

Mais informações estão disponíveis no edital do processo seletivo.