Rodoviária de Anápolis não está entre as 44 que serão reformadas em Goiás e esse é o porquê

A Rodoviária de Anápolis não está entre as que passarão pelas obras de melhorias anunciadas recentemente pelo Governo de Goiás.

Nos próximos meses serão 44 terminais rodoviários reformados em 43 cidades do estado.

A de Anápolis ficou de fora porque não está mais sob o guarda-chuva da Agência Goiana de Regulação (AGR).

Desde 2003 ela pertence à Prefeitura de Anápolis, que só reivindicou a área quando quis repassá-la ao Instituto de Seguridade Social de Anápolis (ISSA).

O órgão, conforme apurou a Rápidas, não sabe o que fazer com o equipamento.

Proprietários de dois shopping’s da cidade já demonstraram interesse em comprar o local, mas as conversas não avançam.

Também não avança a disposição da Prefeitura de Anápolis em falar sobre o tema.

O Portal 6 tentou contato com o atual vice-prefeito, Márcio Candido (Podemos), que atualmente está à frente da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, mas não obteve sucesso.

Enquanto isso, a Rodoviária de Anápolis permanece se deteriorando e se tornando cada vez mais um local perigoso para os passageiros e lojistas que ainda restam no local.

Alckmin receberá moção de apelo enviada por vereadores de Anápolis

Líder do governo na Câmara de Anápolis, Jakson Charles (PSB) entregou ao senador Jorge Kajuru (PSB) uma moção de apelo pela manutenção da instalação do Centro de Distribuição Internacional dos Correios na cidade.

À Rápidas, Jakson informou que o documento deve ser entregue nesta terça-feira (10) para o vice-presidente e ministro da Indústria e Comércio, Geraldo Alckmin (PSB).

Vale lembrar que tanto Jakson, quanto Kajuru e Alckmin são do PSB.

Polícia Civil troca titular da DPCA de Anápolis

A Polícia Civil (PC) confirmou à Rápidas que está promovendo mudanças na Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) de Anápolis.

A especializada conta com uma quantidade grande de casos que sequer se tornaram inquéritos.

Os detalhes das mudanças serão anunciados em uma coletiva de imprensa marcada para próxima segunda-feira (16).

Discussão divertida sobre saúde mental chega à 5ª edição em Anápolis

No dia 14 de outubro, a partir das 15h, será realizada a 5ª edição do Boteco Psi, no Beer O’ Clock, no Jundiaí.

Organizado pelos psicólogos Bruno Ferreira e Lucas Landin, o evento busca discutir e popularizar o conhecimento científico sobre a saúde mental de maneira divertida.

Os ingressos custam R$ 15 + 1 kg de alimento e podem ser adquiridos pelo site bit.ly/botecopsi.



À Rápidas, Bruno disse que o ingresso tem valor social, pois não existe a intenção de obter lucro com o evento. Os alimentos arrecadados serão doados para a Pestalozzi de Anápolis.

Novo Código de Posturas de Goiânia recebe emenda para evitar formação de “cracolândia”

O vereador Lucas Kitão (PSD) propôs uma emenda ao novo Código de Posturas que está em tramitação na Câmara de Goiânia para evitar o surgimento de “cracolândias” na capital.

A intenção é proibir o acúmulo de resíduos e de rejeitos em vias públicas ou no interior de imóveis.

“Goiânia está prestes a vivenciar um problema social. A falta de legislação e a exclusão social de dependentes químicos permitem que dependentes químicos de drogas pesadas como o crack, por exemplo, recorram à reciclagem de materiais sólidos para sustentar o vício, como acontece em São Paulo. Essa situação já acontece no bairro de Campinas, onde moradores reclamam que há três cooperativas irregulares”, explicou Kitão.

Prodígio goiano é o membro mais jovem da Academia Goiana de Letras

Professor da Universidade Estadual de Goiás (UEG), Ademir Luiz é o mais novo integrante da Academia Goiana de Letras.

Aos 31 anos, ele é o mais jovem a receber a honraria. Ademir também é presidente da Presidente da União Brasileira de Escritores – Seção de Goiás.

Nota 10

Para o Goiás Esporte Clube, que cedeu um drone de última geração à Polícia Civil para ser usados durante os jogos.

Nota Zero

Para os torcedores de Goiatuba e Anapolina, que protagonizaram uma confusão em um bar após o confronto entre as equipes no último domingo (09).