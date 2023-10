Veja cidades que podem receber tempestades em Goiás nesta quarta-feira (11)

As chuvas que estão presentes nos últimos dias em todas as regiões do estado vão continuar caindo. Entretanto, algumas cidades terão somente a presença do sol enquanto outras podem recebe-las em formato de tempestade, com rajadas de vento e raios.

Isso é o que aponta o boletim da Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo) para quarta-feira (11)

Se por um lado o boletim prevê chuvas de até 5 mm em cidades como Catalão, Jataí e Cristalina, por exemplo, a possibilidade de cair uma gota de água em Goianésia, Rubiataba e Cumari é praticamente nula.

Nas regiões, as chuvas mais intensas podem vir na Central e na Sudoeste – onde estão Goiânia, Anápolis e Rio Verde – sendo que as duas últimas devem receber 3 mm, enquanto a capital, um pouco mais – 4 mm.

Já as temperaturas vão bater a casa de 38 º C em Porangatu. Já o restante das cidades as máximas devem girar em torno de 34 º C e 35º C.