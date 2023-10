Carro chama atenção em Aparecida de Goiânia e motorista diz o que aconteceu

Um vídeo, que está circulando nas redes sociais, chamou a atenção dos moradores de Aparecida de Goiânia. Isso se deve ao fato das imagens terem registrado um carro rodando pela cidade com cinco jovens sentadas no capô.

A filmagem teria ocorrido no último final de semana, mas só foi repercutir nesta terça-feira (10). Na gravação, é duas das garotas tentam se apoiar segurando nas laterais da janela do veículo e umas nas outras.

Na publicação, também é possível reparar que, dentro do automóvel, se encontram outros seis pessoas – o motorista, um no banco de carona, além de uma jovem sentada no colo de um rapaz, e outros dois passageiros no banco de trás.

Quando o cinegrafista – que está dirigindo um outro carro – se aproxima do grupo, o indivíduo no banco da frente percebe que está sendo filmado e começa a interagir com ele, fazendo sinal de ‘arminha’ e falando alguma coisa.

No entanto, pelo veículo do grupo estar com um som alto, não foi possível captar o que foi dito.

Ao G1, o dono do automóvel ‘superlotado’ afirmou que ninguém se machucou e que só tomou essa atitude porque ‘queria ajudar’ as garotas que estavam sentadas no capô.