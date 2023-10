Estacionar errado em Anápolis era punido com pneus do carro furado

A página de Instagram Anápolis na Rede (@anapolisnarede), que traz relatos históricos da cidade, compartilhou uma forma inusitada de combater infrações de trânsito que aconteceu no município, há 56 anos.

Isso porque, em uma nota publicada no jornal O Anápolis, do dia 22 de março de 1967, foi anunciado o início da “Operação Camilo” no município.

Conforme o relato, “veículos que forem encontrados estacionados em locais proibidos ou mal estacionados nas faixas diagonais terão os pneus vazios por parte dos elementos da Inspetoria de Trânsito [IT]”.

É possível perceber a passagem do tempo até mesmo pela questão de ortografia, em que “pneus” fora escrito como “peneus” e o uso do termo “vazios” ao invés de “esvaziados”, como alguém escreveria atualmente.

Ao Portal 6, o pesquisador Claudiomir Gonçalves, criador da Anápolis na Rede, explicou que não foram encontrados registros oficiais de quantos infratores foram penalizados na época.

No entanto, ele destacou que, cerca de uma semana depois, já havia reclamações da população, que não gostou desse tipo de atitude.

“Há inclusive um relato no jornal [O Anápolis] sobre a arbitrariedade da IT. Não existiam leis federais de trânsito ou multas naquela época, como há hoje”, explicou Claudiomir.

Vale destacar que o Código de Trânsito Brasileiro (CTB) utilizado atualmente foi publicado originalmente no ano de 1997.

Por fim, o pesquisador concluiu que “essa regra foi criada pelo chefe da IT, para tentar combater o desrespeito às normas de trânsito, o excesso de velocidade e o estacionamento em locais proibidos, que causavam muitos acidentes”.