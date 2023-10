Família de jovem que desapareceu após sair para beber com amigo tem sofrido tentativas de golpes e extorsões

Passados 10 dias do desaparecimento do jovem Rhander Lima Diogenes da Nóbrega, de 20 anos, que sumiu no dia 1º de outubro, após sair para beber na casa de um amigo em uma residência no Parque Atheneu, em Goiânia, a família do rapaz ainda precisa lidar com tentativas de golpes e extorsões.

Em meio a incertezas e a falta de evidências, a tia dele, Dora Lima, afirmou que tem recebido ligações falsas solicitando dinheiro para a soltura do rapaz.

“Eu recebi uma ligação esses dias, de um número privado, que falava que estavam com ele e pedia dinheiro para liberar ele, mas era falso. Já estão usando o nome dele para tentar aplicar golpes”, disse ao Portal 6.

Segundo ela, até o momento, o caso segue sem novidades por parte da Polícia Civil (PC) e todos os familiares estão reunindo pistas com amigos do rapaz.

Uma das únicas informações obtidas, de acordo com ela, foi dada por um conhecido do rapaz, que estava com ele momentos antes do sumiço, e afirmou ter visto o Rhander entrando em um veículo, juntamente com uma pessoa desconhecida.

O jovem trajava uma camiseta escura com a palavra “Deboxe” e com alguns desenhos de carros, além de uma bermuda com a frase “Heineken”.

Desde o desaparecimento, segundo Dora, a mãe do rapaz está afetada psicologicamente e vem, inclusive, aguardando o retorno do filho sentada no portão em frente a casa.

“A mãe dele, minha irmã, está anestesiada. Ela não está raciocinando direito mais, está na força de remédio. Tem dia que ela fica sentada na porta de casa esperando ele chegar, tá sendo um desespero”, destacou.

O caso foi notificado formalmente em uma delegacia do Grupo de Investigação de Desaparecidos, da Polícia Civil (PC), na terça-feira (03). As buscas continuam.