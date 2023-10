Prefeituras de Goiânia e Aparecida estão com mais de 1,6 mil vagas para trabalhar nesta semana

A região da Grande Goiânia está com 1.627 vagas de emprego disponíveis para cargos em diferentes empresas, áreas e funções.

Em Goiânia, são 983 oportunidades, disponibilizadas a partir desta terça-feira (10), para os cargos de ajudante de carga e descarga de mercadoria, açougueiro, atendente de telemarketing, servente de obras, analista contábil, auxiliar de linha de produção, auxiliar de limpeza, gerente comercial, analista, entre outras.

Os interessados em pleitear uma das vagas devem ir até a sede do Sine, localizada na Rua 1 do Setor Central, portando documentos de identificação, comprovante de residência atualizado, carteira de trabalho, seja ela em formato físico ou digital. Também é possível marcar um atendimento pelo aplicativo Prefeitura 24h.

Já em Aparecida de Goiânia, estão sendo ofertadas 644 vagas de emprego em diversas áreas de diferentes empresas da cidade.

Para os pleiteantes, é necessário ir até uma unidade do Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) portando RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço e informar um telefone para contato.

Os atendimentos são feitos por livre demanda, de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h30, nas unidades do Centro, Cidade Administrativa, Parque Flamboyant, Vila Brasília, Veiga Jardim, Cidade Livre e Polo Empresarial.

Já no Vapt-Vupt Garavelo e o do Buriti Shopping, os atendimentos ocorrem das 08h às 17h, de segunda a sexta, e das 08h às 13h, aos sábados. Enquanto no Araguaia Shopping, o funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 08h às 17h. É necessário agendamento no site do Vapt-Vupt.

Há vagas para as funções de operador de telemarketing, auxiliar de logística, auxiliar de produção, consultor de vendas, recepcionista, chapeiro, ajudante de carga e descarga, auxiliar de depósito, auxiliar de serviços gerais, operador de empilhadeira e entre outras. Também estão sendo ofertadas vagas para estagiários.

Caso a oportunidade se encaixe com o perfil do trabalhador, o profissional receberá uma carta de encaminhamento para realizar uma entrevista com a empresa contratante.