Preso suspeito de deixar irmão autista em situação parecida com cães de rua e se alimentando das próprias fezes

Uma situação difícil de imaginar em função dos detalhes que rodeiam o cenário foi deflagrado pela Polícia Civil de Goiás na terça-feira (10). O terrorismo vivido pela vítima começou após a morte da genitora, ocorrida recentemente.

Um homem, de 32 anos, foi preso suspeito de mal tratar o próprio irmão, de 30 anos, acometido por autismo severo.

Por meio de uma denúncia anônima, o irmão mais novo estaria abandonado pelo único parente em uma casa sem a menor condição de moradia.

A informação era de que ele ficava até três dias sem comer, beber água e sem vestimentas. Conforme apuração da delegacia especializada no atendimento a pessoas com deficiência, a vítima já chegou a ficar 20 dias sem tomar banho e alimentava-se com ajuda de vizinhos.

A mãe da vítima, inclusive, conforme informações de terceiros aos agentes, teria morrido recentemente e o corpo teria ficado cinco dias sobre a cama onde o filho autista dormia. Somente após ajuda de vizinhos, que perceberam o forte odor exalado, que a morte da idosa foi percebida. Desde então, o irmão mais jovem passou a ter uma vida parecida com cães de rua, alimentando-se inclusive das próprias fezes.

Ao comparecerem no local, os agentes encontraram o homem em total situação de abandono, nua, sem qualquer tipo de alimentação em um local sujo e com forte odor de fezes. Diante da situação degradante, ele se demonstrou incomunicável, incapaz de verbalizar.

Vizinhos foram categóricos ao dizer que ouviam gritos e que a vítima ficava dias a fio sem se alimentar – recorrendo a mangas verdes de uma mangueira que há no quintal da residência. ou se alimentando das próprias fezes.

Foi realizada campana nas proximidades até a localização do autor e sua prisão. Ele possui várias passagens por tráfico de drogas e associação criminosa. A vítima foi encaminhada pelo SAMU para atendimento médico.