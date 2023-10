Chegada de frente fria acende alerta de tempestades durante o final de semana em Goiás; veja cidades

A chegada de uma frente fria em Goiás acendeu o alerta de tempestades no estado para o final de semana.

Conforme boletim divulgado pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), os efeitos desse fenômeno já podem começar a ser sentidos na sexta-feira (13).

Isso porque a combinação do tempo quente com a vinda dessa massa de umidade favorece a formação de pancadas de chuva.

As regiões Sudoeste (Jataí, Rio Verde), Central (Anápolis, Goiânia) e Sul (Caldas Novas, Itumbiara) devem ser as mais atingidas, com índices de até 10 mm.

Na capital, esse registro pode chegar à casa dos 5 mm, enquanto em Anápolis, as medições atingirão 4 mm.

Contudo, apesar do alerta de tempestades, o Cimehgo informou também que todas as regiões de Goiás ainda apresentam alto risco de incêndios e o calor deve continuar com força.

Municípios no Norte (Porangatu, Uruaçu) e Oeste (Jussara, Iporá) do estado devem registrar temperaturas de até 39º C. Em Goiânia e Anápolis, esses índices devem atingir 35º C e 33º C, respectivamente.