Motorista da Urban é agredido após passageiro ‘tocar o terror’ dentro do ônibus

A Polícia Civil (PC) está investigando um passageiro de Anápolis que teria ‘tocado o terror’ em um ônibus da Urban e agredido o motorista, de 57 anos, na noite desta quarta-feira (12).

O fato teria ocorrido por volta das 19h. O transporte coletivo estava chegando ao Terminal Urbano de Anápolis quando o jovem começou a gritar, pedindo para descer do veículo.

No entanto, o ônibus ainda estava em movimento e, conforme as diretrizes da Urban, os condutores só podem parar nos pontos destinados a embarque e desembarque de passageiros.

Dessa forma, o motorista não atendeu aos pedidos do jovem. Revoltado, o suspeito teria começado a chutar a porta de vidro do transporte coletivo, até o ponto em que ela quebrou e ele saiu pelo buraco que se abriu.

Contudo, enquanto ele deixava o veículo, o celular dele acabou caindo. Assim, o rapaz voltou a entrar no ônibus, momento este em que se iniciou um combate físico com o condutor.

Durante o confronto, ambos acabaram saindo do transporte, levando o conflito para o meio da rua. Durante a briga, o motorista acabou com o rosto ferido.

Pedestres que estavam no local acudiram o trabalhador, segurando o jovem para que não fugisse e o colocaram de volta no ônibus.

Dessa forma, o motorista terminou a rota e os passageiros desembarcaram no terminal. No entanto, quando os funcionários da empresa iam acionar a polícia, o suspeito acabou fugindo do local.

O celular do rapaz, que teria sido o motivo da briga, acabou sendo deixado para trás.