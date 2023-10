Aberto concurso público com quase 40 vagas e salários de mais de R$ 3 mil em Goiás

A Prefeitura de Gouvelândia anunciou a abertura de um novo concurso público para a contratação de profissionais de diversas áreas.

São 39 vagas disponíveis, mais formação de cadastro de reserva, destinada aos profissionais de nível de escolaridade fundamental (incompleto ou completo), médio e superior.

As inscrições podem ser feitas, de forma online, a partir do dia 06 até 24 de novembro por meio do site da Itec Concursos. Os valores da taxa variam de R$ 70 até R$ 160, a depender da formação de cada candidato.

Entre os requisitos para a participação no certame, estão: ter idade mínima de 18 anos, estar em pleno gozo dos direitos civis e políticos, comprovar quitação com as obrigações eleitorais e, no caso do sexo masculino, a quitação do serviço militar.

As oportunidades são para as funções de assistente administrativo I e II, auxiliar de serviços gerais, auxiliar de alimentação, agente de vigilância, motorista de veículo, operador de máquinas, auxiliar de serviços operacionais, assistente de vigilância, auxiliar de limpeza urbana, assistente de recursos humanos, assistente de licitação, assistente de licitação, controlador de almoxarife, assistente de gestão administrativa, monitor e técnico de enfermagem e assistente de controle interno.

Há também vagas para assistente de recursos humanos, assistente de licitação, assistente controle interno, controlador de almoxarife, assistente de gestão administrativa, monitor, técnico de enfermagem, assistente social, analista de saúde I – psicólogo e professor PIII.

Todos os candidatos passarão por uma única etapa, sendo ela a prova objetiva, prevista para ocorrer no dia 31 de dezembro.

Para o cargo de Professor PIII haverá análise de títulos, enquanto os pleiteantes para a função de Operador de Máquinas terão que fazer uma prova prática.

Os selecionados no certame terão uma remuneração salarial que pode variar de R$ 1.347,72 a R$ 3.333,03 e uma jornada de 20 a 40h semanais, a depender da opção escolhida.

Mais informações estão disponíveis no edital.