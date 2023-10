Bombeiros são acionados para controlar incêndio em prédio do Setor Bueno, em Goiânia

O Corpo de Bombeiros teve que ser acionado na madrugada desta sexta-feira (13) para controlar um incêndio em um edifício residencial na T-3, no Setor Bueno, em Goiânia.

O incidente aconteceu no 5º andar do prédio e ficou contido no quarto, mas causou danos em ambientes vizinhos em consequência da fumaça e do calor.

Devido os moradores do apartamento terem deixado a porta da residência aberta, vizinhos que moravam nas proximidades enfrentaram dificuldades para abandonar o local.

Os bombeiros foram acionados, estiveram no endereço e conseguiram retirar todas as vítimas por meio de uma viatura de auto-escada.

Por conta da grande inalação da fumaça, cinco moradores, entre eles uma criança, foram levados até unidades de saúde. Todos estavam conscientes.