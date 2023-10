Cobra considerada a mais venenosa do Brasil é capturada dentro de empresa do DAIA

Na manhã desta sexta-feira (13), trabalhadores de uma empresa do Distrito Agroindustrial de Anápolis (DAIA) foram surpreendidos com a presença de uma “convidada inesperada” no ambiente de trabalho.

Isso porque uma das mais perigosas espécies de cobras que existem no mundo, e a mais venenosa do Brasil – a cobra coral verdadeira – resolveu marcar presença no “expediente”.

Devido a periculosidade do animal, o Corpo de Bombeiros precisou ser acionado e realizou a retirada do espécime.

A serpente foi cuidadosamente capturada e, então, devolvida ao habitat natural.

Sobre o animal

Com atividade neurotóxica, o efeito do veneno dela bloqueia o sistema neuromuscular e causa insuficiência respiratória, além de deixar a visão turva, dificultar a deglutição e provocar vômitos.

É mais comum o encontro com cobras coral falsas, as quais não possuem o veneno letal e são mais fáceis de manusear.

Contudo, o reconhecimento da espécie é complexo, de modo que a tentativa de captura e manuseio é terminantemente contra indicada.

Em caso de picada, a recomendação é que se busque atendimento médico o mais rapidamente possível. O combate à ação do veneno é feito com o uso do soro antielapídico, e o local da ferida pode ser lavado com água e sabão, mantendo o membro afetado levantado.