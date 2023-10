Rogério Cruz não está na lista e Bruno Peixoto pode voltar da China com benção de Caiado

A Rápidas também teve acesso à lista com os nomes dos integrantes da comitiva do Governo de Goiás que viajará a China entre os dias 02 e 14 de novembro.

Presidente da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), Bruno Peixoto (UB) está na relação e deve aproveitar as longas horas de voo para falar com o governador Ronaldo Caiado (UB) sobre a sucessão na capital.

O parlamentar tem pesquisa qualitativa pronta sobre a capital e já colocou o nome dele à disposição do partido. No entanto, Caiado não vê a empreitada com bons olhos por temer desmobilização da base aliada na Alego.

Fontes da Rápidas sustentam que essa conversa entre ambos constrange Rogério Cruz, que ainda alimenta esperanças de ser apoiado pelo governador numa possível tentativa de reeleição.

A propósito, o nome do prefeito de Goiânia não consta na lista de convidados para viajar a China. A Rápidas tentou saber com a Prefeitura de Goiânia se o chefe do executivo goianiense chegou a ser chamado, mas não houve resposta do Paço Municipal até o momento.

Sobrará para o prefeito de Anápolis, Roberto Naves, atual presidente do Republicanos em Goiás, que foi convidado para a viagem, sondar o governador sobre a ínfima a possibilidade de aliança na capital em 2024.

Eerizania não acompanhará Vívian e Roberto Naves em viagem à China

Secretária de Integração Social de Anápolis, Eerizânia Freitas não acompanhará Roberto e Vívian Naves na comitiva do Governo de Goiás para China, no dia 02 de novembro.

De políticos de Anápolis, apenas o prefeito e a deputada estadual aparecem nela.

Eerizânia já acompanhou os chefes em viagens à Espanha e Estados Unidos.

Márcio Cândido enfim assumirá a Prefeitura de Anápolis

Interlocutores de Roberto Naves disseram à Rápidas que dessa vez o prefeito passará formalmente o cargo ao vice, Márcio Cândido (PSD).

O ato será inédito na atual gestão. Desde que chegou ao Poder, o prefeito não passou a cadeira para o aliado nem mesmo quando esteve fora do país.

UEG também buscará na China ampliar atuação internacional

Quem ainda pode integrar a comitiva rumo à China é o professor Antônio Cruvinel, reitor da Universidade Estadual de Goiás (UEG).

O objetivo: selar acordos de cooperação com o país asiático. Atualmente, a instituição mantém parceria com a Universidade de Hebei.

O reitor deve bater o martelo em breve quanto à decisão de ir ou enviar representante.

Silvye Alves é a entrevistada da semana

Deputada federal mais votada nas eleições de 2022, Silvye Alves (UB), é a entrevistada de domingo no “6 perguntas para”.

Falará sobre atuação no Congresso Nacional, governo Lula e volta às telinhas pela TV Serra Dourada/ SBT.

Nota 10

Para jornalista Anna Júlia Steckelberg, do Portal 6, que neste sábado (14) lança livro de autoria sobre Santa Dica, importante personagem mítico na história de Pirenópolis.

O evento ocorrerá no Centro Municipal de Artes e Música Ita e Alaor, das 17h às 21h.

Nota Zero

Para Triunfo Concebra. A concessionária está deixando muito a desejar no cuidado com a pista da BR-060 — e não é de hoje.

*Colaborou Danilo Boaventura