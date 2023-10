A partir de agora ficará mais fácil a emissão de passaporte em Anápolis; saiba como

A unidade Vapt Vupt Anashopping, em Anápolis, receberá um posto da Polícia Federal (PF) e poderá emitir passaporte para os moradores.

A expectativa é de que a divisão possa expedir a documentação para até 180 pessoas diariamente.

Os atendimentos terão início a partir da próxima quinta-feira (19), mas já é possível agendar as visitas de forma online.

Em Goiás, a emissão do documento é feita unicamente no Vapt Vupt do shopping Bouganville, em Goiânia, desde dezembro de 2022.

Vale destacar que a expedição do passaporte emergencial seguirá sendo feita exclusivamente na unidade da capital goiana.

Para solicitar a documentação, seja um novo documento ou a renovação, o cidadão deve acessar o site da PF, preencher a solicitação e pagar a guia de recolhimento, que varia entre R$ 257,25 a R$ 514,50.

Após o pagamento da guia, o usuário deverá entrar novamente no portal para agendar a emissão do passaporte em uma das unidades Vapt Vupt que oferecem o serviço.

Em caso de dúvidas, o passo a passo da expedição da documentação também pode ser conferido no site da PF.