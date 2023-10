Aposta de Goiás acerta as 15 dezenas da Lotofácil e leva quase R$ 1 milhão; veja de onde

Um apostador goiano teve a sorte ao seu lado e acertou as 15 dezenas do último concurso da Lotofácil, realizado nesta sexta-feira (13). Ao todo, cinco pessoas ganharam o prêmio máximo do concurso 2928.

A aposta goiana que teve a sorte grande é de Luziânia, no Entorno do Distrito Federal. A cartela, que foi uma aposta simples, foi registrada na Luziânia Lotérica.

Os outros ganhadores são de Teresina (PI), Palmeira das Missões (RS), São José do Rio Preto (SP) e São Paulo (SP). Cada um dos sortudos levará R$ 999.003,46 para casa.

Os números sorteados foram 01 – 03 – 04 – 06 – 07 – 09 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 21 – 24.

O próximo concurso será realizado neste sábado (14), com valor previsto pela Caixa Econômica Federal (CEF) de R$ 1,7 milhão.