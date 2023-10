Feirão de emprego oferece mais de 10 mil vagas para quem quer trabalhar formalmente em Goiás

Dos dias 16 até 20 de outubro, o Governo de Goiás, por meio da Secretaria da Retomada (SER) e Goiás Social, realizará um Feirão de Empregos com mais de 10 mil oportunidades de trabalho formal, oferta ao Crédito Social de R$ 5 mil sem juros ou aval, emissão da 2º via de documentos, entre outros serviços.

O evento acontecerá na Praça Cívica, em Goiânia, das 08h às 17h, e disponibilizará vagas em mais de 70 empresas, além de inscrições em cursos de capacitação gratuitos ministrados pelos Colégios Tecnológicos (Cotecs).

Durante a ação, a SER estará auxiliando os interessados na confecção de currículo, encaminhamento de oportunidades e entrevistas, com possibilidade de tradutores de libras para pessoas com deficiência (PCD).

Ao todo, de acordo com o Governo, serão ofertados cursos gratuitos para as áreas de gastronomia, manutenção de telas de celular, manicure e pedicure, alongamento de unhas, maquiagem, design de sobrancelha, cabelereiro e barbeiro, depilação e limpeza de pele; empreendedorismo; corte e costura; informática e mídias sociais e marketing digital.

O evento também terá atendimento especial para os segmentos no setor de eventos, com cursos de design de eventos; organização de eventos e cerimonial; fundamentos de áudio e acústica. Vale lembrar que quem se inscrever para as disciplinas de capacitação entrará no cadastro de empresas contratantes parceiras.

Além disso, o feirão ofertará 100 vagas para capacitação e atualização de condutores habilitados nas categorias C, D e E – em que os inscritos poderão entrar no cadastro de empresas para concorrerem a vagas – além de workshop sobre tecnologia da informação e palestras gratuitas.

Vale destacar que durante todo o feirão haverá também uma sala de beleza com serviços gratuitos para recebimento das mulheres, além de uma praça de brinquedos e gibiteca vão garantir entretenimento para crianças.