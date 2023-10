Três pessoas morrem após carro bater em árvore e pegar fogo em Goiânia

Um grave acidente de trânsito ocorreu na noite desta sexta-feira (13), em Goiânia. A colisão se deu entre um carro de passeio e uma árvore, deixando três vítimas.

O impacto ocorreu por volta das 23h30 e foi tão intenso que o veículo pegou fogo imediatamente, o que tornou impossível o socorro das pessoas que estavam dentro do carro.

Duas viaturas do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência na Avenida Independência, localizada no setor Central, em frente à concessionária Hyundai Vila Nova, e combateram as chamas.

Contudo, os bombeiros não conseguiram apagar o fogo em tempo. Então, a Polícia Técnico Científica e Instituto Médico Legal (IML) assumiram a perícia do acidente.

Todas as três pessoas foram declaradas mortas no local, sendo que, até o momento, ainda não foi possível identificar as causas nem quem eram as vítimas.