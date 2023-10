Concurso público para professores em Goiás está com inscrições abertas

A Prefeitura de Alexânia, município no Entorno do Distrito Federal (DF) anunciou a abertura de um novo concurso público.

No total, são 80 vagas para o cargo de professor, além de formação de cadastro de reserva. Para concorrer, é necessário ter ensino superior completo em uma das seguintes formas de graduação:

Pedagogia – Licenciatura Plena

Curso Normal Superior fornecido por instituição reconhecida pelo Ministério da Educação (MEC);

Graduação Bacharel em Pedagogia com complementação pedagógica/formação pedagógica

Programa especial de licenciatura em Pedagogia

Os contratados irão trabalhar em jornadas semanais de 30h, com remunerações iniciais de R$ 3.481,18.

Para participar do certame, é necessário se inscrever no site do Instituto Ibest, banca organizadora do concurso público, até às 23h59 do dia 31 de outubro. É cobrada uma taxa de inscrição de R$ 120.

Os candidatos serão avaliados por meio de prova objetiva e discursiva, com caráter eliminatório e classificatório, e avaliação de títulos, de caráter apenas classificatório.

Para mais informações a respeito do certame, leia o edital.