Essas são as perguntas que Silvye Alves não quis responder

Deputada federal mais votada de Goiás no pleito de 2022, Silvye Alves (UB) não quis responder as perguntas do “6 perguntas para”, quadro de entrevistas da seção Rápidas publicado sempre aos domingos de manhã.

Ela havia aceitado o convite para participação e deveria enviar as respostas a tempo da publicação.

A assessoria de imprensa da parlamentar também tentou mediar a situação, mas Silvye ‘preferiu tirar o dia para descansar’ após ‘agenda com crianças’.

Essa é a segunda vez que a deputada federal, e também jornalista, se compromete a participar do “6 perguntas para” para e some.

Em respeito ao público, uma vez que a Rápidas já havia anunciado a participação, o Portal 6 mostra a seguir as perguntas feitas à Silvye.

1. Como está sendo esse primeiro ano como deputada federal?

2. Quais os primeiros resultados do SBT Notícias, que você passou a apresentar na TV Serra Dourada?

3. Pede conselhos ao governador Ronaldo Caiado para votações no Congresso?

4. Chegou a ser sondada pelo União Brasil para disputar a Prefeitura de Goiânia?

5. Como você avalia o Governo Lula nesses 10 meses?

6. E a atuação do Congresso?