Gigante de carros elétricos vai investir em Anápolis, Aparecida de Goiânia e outras 4 cidades

A montadora chinesa BYD, uma das líderes na fabricação de carros elétricos, abrirará mais sete lojas em municípios goianos. Para a expansão, a empresa selecionou Anápolis, Aparecida de Goiânia, Rio Verde, Jataí, Catalão e Itumbiara.

O objetivo é de inaugurar as unidades até dezembro de 2023, sendo que serão investidos aproximadamente R$ 30 milhões. Já presente em Goiânia, a capital ganhará uma nova concessionária.

Assim, a ação faz parte do projeto da montadora de levar os carros elétricos ao interior do Brasil, tornando-se a maior empresa do setor nacionalmente, o que já ocorre na China. Ao todo, a BYD visa abrir 100 concessionárias em diferentes regiões do Brasil ainda este ano.

Além de ampliar a rede, a BYD ainda estuda fazer outros investimentos em Goiás. Em novembro, o governador Ronaldo Caiado (UB) está com viagem marcada para negociar com os empresários chineses.

Crescimento

A BYD está construindo um complexo industrial em Camaçari, na Bahia, o primeiro fora da China. Serão investidos R$ 3 bilhões e a previsão é que o empreendimento gere 6 mil empregos diretos.

Os planos contemplam três unidades no local: uma montadora de carros elétricos e híbridos, uma fábrica de chassis de ônibus e caminhões elétricos e uma indústria de processamento de lítio e fosfato para baterias, o que indica o que pode vir a acontecer em Goiás.