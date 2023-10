Cooperativa vai investir R$ 50 milhões em cidade do interior de Goiás

A Cooperativa Mista dos Produtores de Leite de Morrinhos (Complem) anunciou que realizará um investimento de R$ 50 milhões em um novo centro de distribuição, localizado em uma área da Cisal, no Distrito Agroindustrial de Morrinhos.

A expectativa é que o ponto – que foi adquirido por R$ 10 milhões – seja responsável por abrigar um depósito para rações e suplementos minerais, além de uma Unidade Beneficiadora de Sementes (UBS).

O local, que possui um total de 185,3 mil metros quadrado, terá um acréscimo na capacidade de 143,4 mil metros – ou seja, chegando a quase 330 mil.

Ao empreender Goiás, o presidente da Complem, Sérgio Penido, afirmou que a previsão é que as adequações para a nova área aconteçam até dezembro deste ano e que a mudança aumente o faturamento em R$300 milhões.

No entanto, segundo o profissional, a finalização total das obras na UBS deve ser finalizada em 2025 e a conclusão das câmaras frigoríficas e da unidade de tratamento de sementes devem ocorrer na próxima safra.

De acordo com ele, outra expectativa é que, por meio do ponto, ocorra um fortalecimento no cooperativismo na região Sul do estado, além de um aumento na oferta de produtos e serviços da companhia.

Vale destacar que a Complem é responsável por armazenar a produção de grãos, além de possuir atuação em diferentes ramos do varejo, como postos de combustíveis e supermercados.