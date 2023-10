Feira para quem quer empreender acontece em Goiânia, Anápolis e outras 8 cidades

Neste mês de outubro, o Sebrae Goiás vai realizar a Feira do Empreendedor 2023, evento que visa capacitar pessoas que já têm ou pretendem abrir a própria empresa.

Pelo segundo ano seguido, ela irá ocorrer de forma descentralizada. Desta vez, dez municípios serão contemplados. São eles:

Anicuns, de 17 a 20 de outubro

Ceres, nos dias 17 e 18 de outubro

Goiânia, de 17 a 19 de outubro

Itumbiara, nos dias 18 e 19 de outubro

Anápolis, de 24 a 27 de outubro

Ipameri, nos dias 24 e 25 de outubro

Jataí, de 19 a 22 de outubro

Jussara, de 17 a 20 de outubro

Santo Antônio do Descoberto, de 18 a 20 de outubro

Senador Canedo, nos dias 20 e 21 de outubro

A Feira do Empreendedor apresentará uma série de palestra, com personalidades diversas. Dentre elas, estão os atletas renomados César Cielo e Dante Amaral, os influenciadores Douglas “Ninja” Viegas e Tiago Brunet, o especialista em temas corporativos Bruno Romano e o humorista Marcelo Marrom).

A programação conta também com rodadas de negócios, encontros empresariais, oficinas, consultorias presenciais, exposições e shows.

Em Goiânia, a Feira acontecerá no Centro de Convenções, no Setor Central, simultaneamente à 1ª Expo Fecomércio, realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de Goiás (Fecomércio-GO); e ao 16º Feirão do Imóvel, promovido pelo Sindicato dos Condomínios e Imobiliárias do Estado de Goiás (Secovi-GO).

A programação completa pode ser conferida por meio das páginas oficiais do Sebrae Goiás e da Fecomércio-GO.